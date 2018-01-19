Suriyeli çocuk, asker olup ülkesindeki masumları kurtarmak istiyor

KAYSERİ'de öğrenciler yarıyıl karnelerini alırken, 4 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan annesi ve kardeşleri ile kaçarak Türkiye'ye gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Abdulkadir Sode'ye (10), karnesini Vali Süleyman Kamçı verdi. Abdulkadir Sode, büyüyünce jandarma özel harekat askeri olup, ülkesindeki masumları kurtarmak istediğini söyledi.2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Kayseri'de 19 binin üzerinde öğretmen 300 binin üzerinde öğrenci yarı yıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Suriyeli Abdulkadir Sode, 4 yıl önce Halep şehrinden savaş nedeniyle annesi ve iki kardeşiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Bir süre kamplarda kaldıktan sonra Kayseri'ye yerleşen Sode de karnesinin almanın mutluluğunu yaşadı. Babasının Suriye'de trafik kazasında kaybettiğini belirten Sode, " Annem ve teyzem çalışarak bizlere bakıyor. Türkiye'de okuma fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum. Bize burada yaşama imkanı verdiler. Büyüyünce jandarma özel harekat mensubu olmak istiyorum. Suriye'yi inşallah Türkler kurtaracak. Bende orada kalan masumları kurtarmak için asker olmak istiyorum" dedi.Karnesini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın elinden alan Abdulkadir Sode, takdir aldığı karnesini inceledi.

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