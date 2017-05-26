Suriyeli çocuğun polis kurşunu ile ölümü;

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Bağcılar'da 7 ay önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru A.A.'nın yargılanmasına devam edildi.



Olay günü bacağından yaralanan 8 yaşındaki mağdur Göksu Ş. verdiği ifadede, “Polis silahını çıkardı, yere sıktı. Benim bacağıma mermi girip çıktıktan sonra Suriyeli kızın kalbine geldi. Şikayetçi değilim" dedi.





POLİS SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki tutuklu sanık A.A. ile müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın hazır bulundu. Duruşmada olay günü polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan 8 yaşındaki Göksu Ş. 'mağdur' sıfatıyla dinlendi.





“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"



Pedagog eşliğinde ifade veren Göksu Ş., “Ben bu olayda bacağımdan yaralandım. O gün annemle meydana çıkmıştık. 3 kişi kavga ediyordu. Polis, silahını çıkardı, yere sıktı. Sonra benim bacağıma geldi. Benim bacağıma mermi girip çıktıktan sonra Suriyeli kızın kalbine geldi. Şikayetçi değilim" diye konuştu.





KÜÇÜK KIZIN ANNESİ DE OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI



Müşteki Anne Canan Ş. de, “Olay tarihinde akşam 19.00 gibiydi meydana gidiyorduk. Kırtasiyeye gidecektik. 3 kişinin kavga ediyordu. İki kişiye karşı, bir kişiydi. Şiddetli bir kavgaydı. Aramızda 100 metre vardı. Silahını çıkaran kişi dövülmüştü. Çünkü yüzünde kan vardı. Diğer iki kişinin yaralanıp yaralanmadıklarına dikkat etmedim. Sonra sanık A.A.(sanık polis) Silahını belinden çıkardı. Yere doğru ateş etti. Aramızda 20-30 metre kadar mesafe vardı.Sesi duyunca kızımı direkt caminin içerisine götürdüm. Önce kızımın yaralandığını fark etmedim. Camiye girmeden önce bir kız çocuğunu fark ettim. Kızımı bırakıp o kız çocuğunu alacaktım. O sırada benim kızım çığlık attı 'anne' dedi. Baktım ki bacağından kan geliyordu. Apar topar hastaneye götürdüm. Huzurdaki sanıklar kavga edenlerdi. Kavganın nasıl başladığını görmedim" ifadelerini kullandı.





POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ



Sanık polis A.A.'nın olay günü kendisini kalabalıktan kurtarmak için bindiği polis arabasını kullanan polis memuru S.E. de duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Tanık polis memuru S.E. “Arabama bindi, polis olduğunu ve darp edildiğini söyledi. Üzeri yırtıktı. Gömleği yırtılmıştı. Kafasında kan vardı. O sırada sağ kapı açıldı. Sivil biri polisin silahı olduğunu söyleyerek poşet içinde bir silah bıraktı. Dışarıdaki kalabalık aniden arabanın kapısını açıp polis memuru A.A.'yı araçtan çıkarmaya çalıştılar. Aralarında bir süre tartışma ve darp meydana geldi. A.A. tekrar arabaya bindi. Olay yerinden uzaklaştım. Onu Halkalı Polis Merkezi'ne götürüp teslim ettim" diye konuştu.





“MAĞDURUM, AİLEM PERİŞAN OLDU"



Tutuklu sanık polis memuru A.A.da “Kavga esnasında şok halindeydim. Ben iki kez yere doğru ateş ettim. Kesinlikle vurma amacıyla hareket etmiş değilim. Mağdurum. Ailem perişan oldu. Bu başıma gelen Allah'ın imtihanı. Tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti sanık polis memuru A.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





İDDİANAMEDE



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bağcılar'da 18 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olay, iddianameye göre şöyle oldu: Polis memuru A.A. izinli olduğu gün Bağcılar'da durakta otobüs beklemeye başladı. Polis Memuru A.A., iddiaya göre oradan geçen Recep ve Coşkun Aydın'ın önünde yürüyen Recep Aydın'ın eşi Hanife Aydın'a uygunsuz laflar söyledi. Hanife Aydın olay çıkmasın diye polis memuru A.A.'ya bakmakla yetindi, ses çıkarmadı. Ancak olayı Hanife'nin eşi Recep Aydın ve kayınbiraderi Coşkun Aydın fark etti. Aydın Kardeşler ile polis memuru A.A. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aydın Kardeşler, polis memuru A.A.'yı darp ederek, yaraladı. Polis memuru A.A., üzerinde taşıdığı tabancayla Aydın Kardeşleri öldürmek maksadıyla onların bulunduğu yere çok sayıda ateş etti. O sırada olay yerinden geçen Zeliha Cumo sağ göğüs hizasında aldığı mermi isabet sonucu hayatını kaybetti. Yine annesi Canan Ş. ile olay yerinden geçen 8 yaşındaki Göksu Ş'nin el ve dizine de iki mermi isabet etti. İki merminin isabet ettiği Coşkun Aydın hayati fonksiyonlarını beşinci derecede etkileyecek şekilde yaralandı. Kavga olayından dolayı da Recep Aydın da yaralandı.





“POLİS MEMURU GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ"



İddianamede polis memuru A.A.'nın yer ve zaman gözetmeksizin çok sayıda ateş yaptığı tabanca atışları neticesi çevredeki vatandaşların zarar görebileceğini dikkate almaksızın genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü vurgulandı. İddianamede polis memuru A.A.'nın (47) "Olası kasıtla öldürme","Olası kasıtla yaralama","Kasten öldürmeye teşebbüs","Korku,kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi isteniyor. Müşteki-şüpheli tutuksuz Recep Aydın (32) ve Coşkun Aydın (25) kardeşlerin de "Kasten yaralama" suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyor.