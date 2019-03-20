Suriyeli astronot Faris, öğrencilere uzay deneyimlerini anlattı

BURSA'da özel eğitim kurumunun söyleşisine katılan Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris, uzay deneyimlerini öğrencilere anlattı.

Suriye'nin ilk, Arapların uzaya giden ikinci astronotu olan Muhammed Ahmed Faris, Bursa'daki kolejin düzenlediği 'Tea&Talk Yaşamdan Dersler Söyleşi Günleri' etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Faris, Temmuz 1987'de uzaya çıktığını ve 7 gün 23 saat 8 dakika kaldığını kaydetti. Bu görev için 155 kişi arasından seçildiğini, 2 yıllık eğitimin ardından uzaya gittiğini anlatan Muhammed Ahmed Faris, Mir Uzay İstasyonu'nda kimya, fizik ve tıp alanında yaptığı 13 deneyden bahsetti. Uzayda geçirilen 90 dakikanın, dünyadaki 1 güne tekabül ettiğini söyleyen Faris, uzay yaşamında yemek yeme, uyuma, diş fırçalama, tuvalet ihtiyacını giderme gibi en çok merak edilen konulara değindi.

'UZAY DÖNÜŞÜ ZORLU BİR SÜREÇ'

Uzaya çıkan astronotların boyunun 5- 6 cm kadar uzayabildiğini belirten Muhammed Ahmed Faris, uzayda geçirilen süre arttıkça dünyaya dönüldüğünde fiziksel ve psikolojik uyum sürecinin de o kadar uzadığını, bu dönemin zor olduğunu vurguladı. Faris, uzaydan bakıldığında yerkürenin muhteşem bir görüntüsü olduğunu ifade etti. Astronot arkadaşlarıyla hâlâ görüştüğünü söyleyen Muhammed Ahmed Faris, uzaya çıkmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.



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