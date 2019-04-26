Suriyeli aşiret üyelerinden Vali Doğan'a ziyaret

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin kuzeyinde 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Aşiretler ve Kabileler Meclisi Başkan ve üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, 2011 yılında başlayan bu süreçten en çok etkilenenlerin ilk olarak Suriyeliler daha sonra ise Türkler olduğunun altını çizen Vali Doğan, "Türkiye’de 4 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye’de hayatın bir an önce normal dönmesi için Türkiye Cumhuriyeti olarak çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. O bölgede güvenliği sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye’nin kardeşliğinin her zaman baki olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Aşiretler ve Kabileler Meclis üyeleri adına konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Memduh El Feduz ise "Meclisimizde toplam 150 aşiret ve kabile bulunmaktadır. Bu meclisin kuruluş amacı Fırat'ın doğusunda bulunan Kürt, Arap, Süryani, Türkmen kardeşlerimizin üstünde bulunan zulmü kaldırmaktır. Suriye topraklarının bütünlüğünü korumak ve PKK, PYD ve diğer terör örgütlerinden o bölgeyi arındırmaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına, Türk ordusuna teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



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