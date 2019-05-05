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Suriyeli Arap aşiretlerden Türkiye'ye destek

Murat KİBRİTOĞLU/AZEZ (Suriye), () - SURİYE Arap Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyeleri, Tel Rıfat kenti ile köylerini teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını belirtip, Türkiye'ye destek mesajı verdi. Suriye Arap Aşiretler...

Suriyeli Arap aşiretlerden Türkiye'ye destek

Murat KİBRİTOĞLU/AZEZ (Suriye), () - SURİYE Arap Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyeleri, Tel Rıfat kenti ile köylerini teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını belirtip, Türkiye'ye destek mesajı verdi.
Suriye Arap Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyeleri, Halep kentine bağlı Azez bölgesinde toplanarak, Rusya'nın İdlib saldırısına ve Tel Rıfat'ta yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. İdlib ve Hama'da sivillerin yerleşim alanlarına düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, şöyle denildi:
"İdlib bölgesinde artık Rusya'nın garantörlüğünü tanımıyoruz. Suriye aşiretleri olarak Rusya'yı dünyaya şikayet ediyor ve İdlib halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz. Önlem alınmazsa İdlib'de çok büyük felaket kapıdadır. Ayrıca Tel Rıfat'ta YPG/PKK terör örgütüne destek veren Rusya'nın bölgeden çekilmesini ve teröristlere verdiği desteği bitirmesini istiyoruz. Türk ordusuna yapılan saldırıları kabul etmiyor ve her operasyona destek veriyoruz. Yine Türkiye'nin destek vermesi halinde Arap aşiretlerin silahlı güçleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Tel Rıfat’ı ve köylerini teröristlerden temizlemeye hazırdır. Arap Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir."

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