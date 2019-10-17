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Suriyeli aile, ülkelerine dönmeyi bekliyor
SURİYE'deki iç savaştan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve İzmir'in Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtine yerleşen 5 çocuklu El Allaviy Ailesi, yaşam mücadelesi veriyor. Aile, Barış Pınarı Harekatı sonuçlandıktan sonra ülkelerine...
GENEL 17.10.2019, 11:52
SURİYE'deki iç savaştan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve İzmir'in Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtine yerleşen 5 çocuklu El Allaviy Ailesi, yaşam mücadelesi veriyor. Aile, Barış Pınarı Harekatı sonuçlandıktan sonra ülkelerine dönmek istiyor.
Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim El Allaviy (34) ve Vezire Ütmedi (31) çifti, 5 çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Buradan da İzmir'e gelen aile, Bornova'nın Pınarbaşı semtine yerleşti. Bir yıl önce geldikleri kentte kendilerine bir düzen kurmaya çalışan aile, yokluk içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Baba İbrahim El Allaviy, geçici olarak mermerle ilgili işlerde çalışırken, anne çocuklarına bakıyor. Bir odada yere serdikleri yer yatağının üzerinde oturan anne Ütmedi, her şeye rağmen çocuklarının okumasını istiyor. Türkçe bilmeyen, büyük oğlu Halil aracılığıyla kendisini ifade edebilen anne, hayırseverlerden destek beklediklerini ve kalbinde doğduğu topraklara dönmek olduğunu söylüyor. Çocuklarını ülkesinde büyütmek istediğini belirten anne, heyecanla Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlanmasını bekliyor.
MUTLULUKLARI YÜREKLERİNE SIĞMADI
Ailenin çocukları 10 yaşındaki Halil, 8 yaşındaki Casim, 5 yaşındaki İsmail, 4 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Ravas'a dönem dönem hayırseverler ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi, gıda ile giyim yardımı yapıyor. Son olarak Kızılay ekibinin getirdiği hediye paketlerini görünce gözleri gülen çocuklar, bir yandan yeni boya ve defterlere sahip olmanın sevincini yaşarken, bir yandan da yeni ceket ve montlarını giydi.
Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, çevrede gıda kartı dağıtımı yaptıkları sırada aileyi fark ettiklerini söyleyerek, "Bu aileye hem gıda kartı yardımı hem de çocuklara kıyafet, kırtasiye malzemesi getirdik. Hayırseverlerle birlikte eve eşya yardımında da bulunacağız. Evde eski bir çamaşır makinesi, buzdolabı ile bir televizyon var. Ancak yatacak bir yatakları bile yok. Bağışçılarımız aracılığıyla eşya yardımında bulunacağız" dedi.
Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim El Allaviy (34) ve Vezire Ütmedi (31) çifti, 5 çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Buradan da İzmir'e gelen aile, Bornova'nın Pınarbaşı semtine yerleşti. Bir yıl önce geldikleri kentte kendilerine bir düzen kurmaya çalışan aile, yokluk içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Baba İbrahim El Allaviy, geçici olarak mermerle ilgili işlerde çalışırken, anne çocuklarına bakıyor. Bir odada yere serdikleri yer yatağının üzerinde oturan anne Ütmedi, her şeye rağmen çocuklarının okumasını istiyor. Türkçe bilmeyen, büyük oğlu Halil aracılığıyla kendisini ifade edebilen anne, hayırseverlerden destek beklediklerini ve kalbinde doğduğu topraklara dönmek olduğunu söylüyor. Çocuklarını ülkesinde büyütmek istediğini belirten anne, heyecanla Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlanmasını bekliyor.
MUTLULUKLARI YÜREKLERİNE SIĞMADI
Ailenin çocukları 10 yaşındaki Halil, 8 yaşındaki Casim, 5 yaşındaki İsmail, 4 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Ravas'a dönem dönem hayırseverler ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi, gıda ile giyim yardımı yapıyor. Son olarak Kızılay ekibinin getirdiği hediye paketlerini görünce gözleri gülen çocuklar, bir yandan yeni boya ve defterlere sahip olmanın sevincini yaşarken, bir yandan da yeni ceket ve montlarını giydi.
Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, çevrede gıda kartı dağıtımı yaptıkları sırada aileyi fark ettiklerini söyleyerek, "Bu aileye hem gıda kartı yardımı hem de çocuklara kıyafet, kırtasiye malzemesi getirdik. Hayırseverlerle birlikte eve eşya yardımında da bulunacağız. Evde eski bir çamaşır makinesi, buzdolabı ile bir televizyon var. Ancak yatacak bir yatakları bile yok. Bağışçılarımız aracılığıyla eşya yardımında bulunacağız" dedi.
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