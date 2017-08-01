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Suriye’den getirilen aslanlardan birinin ikiz yavrulara gebe olduğu belirlendi

BURSA, () - İÇ savaşın sürdüğü Suriye'nin Halep Kenti'ndeki hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilerek Bursa Karacabey'deki yaban hayatı kurtarma merkezine yerleştirilen 3 aslandan birinin ikiz yavrulara gebe olduğu belirlendi. Bakım ve...

Suriye’den getirilen aslanlardan birinin ikiz yavrulara gebe olduğu belirlendi

BURSA, () - İÇ savaşın sürdüğü Suriye'nin Halep Kenti'ndeki hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilerek Bursa Karacabey'deki yaban hayatı kurtarma merkezine yerleştirilen 3 aslandan birinin ikiz yavrulara gebe olduğu belirlendi. Bakım ve tedavi altında bulunan aslanın 15 gün içinde doğum yapması bekleniyor.
Suriye'de devam eden iç savaştan zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'ndeki yabani hayvan türlerinin tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile Four Paws sivil toplum kuruluşu ortak bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Halep Hayvanat Bahçesi'nde hayatta kalan hayvanların kurtarılması amacıyla kampanya aracılığıyla 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan 29 Temmuz’da Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezde bakım ve tedavi altına alınan hayvanlar  genel anestezi altında ayrıntılı şekilde muayene edildi ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki barınaklara yerleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ayrıntılı sağlık taramasında aslanlardan birinin 2 yavruya gebe olduğu belirlendi. Doğumun 15 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Suriye Halep Hayvanat Bahçesi’nden bugüne kadar ülkemize 5 aslan, 2 ayı, 2 kaplan, 2 sırtlan, 2 sibirya kurdunun nakil edildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şöyle dedi:
“Halep Hayvanat Bahçesi’nde zarar gören yaralı yaban hayvanlarının ülkemize nakil işlemi tamamlandı. Kurmuş olduğumuz rehabilitasyon merkezlerinde de bu yabani haşyvanların tedavilerini yapacağız. Yaban hayvanlarının yaralarını saracağız. Nesli tehlike altında olan bu türleri koruma altına alarak, Dünya mirasımıza da sahip çıkmayı sürdürüyoruz.”

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