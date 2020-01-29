Son Dakika
Suriye’deki okullara mazot desteği
GENEL 29.01.2020, 14:12
İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.
Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.
Savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduk. Ağır geçen kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Katar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımı yaptık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul yararlandı. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.
Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.
Savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduk. Ağır geçen kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Katar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımı yaptık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul yararlandı. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016