Suriye’de ilk briket evlere aileler yerleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla ilk etapta 10 bin briketten ev inşası için Suriye içerisinde hayata geçirilen proje kapsamında İdlib kırsalında 200 evin inşası tamamlandı. İnşası tamamlanan 200 briket ev, savaş mağduru sivillere teslim edildi.

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik Esad rejimi ve müttefiklerinin yoğun hava-kara saldırıları sonucu Kasım 2019’un başından bu yana yaklaşık 600 bin sivil, yerinden edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı ise Suriyeli savaş mağduru sivilleri yine yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla duyurulan kampanya, başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde ciddi destek buldu. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200’ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi.

10 BİN EVİN İNŞASI SÜRÜYOR

Briket ev projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Ailelere teslim edilen evleri İdlib’in Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı köyünde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa ettik. Aynı alan içerisinde ve farklı bölgelerde de evlerimizin inşası halen devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa zamanda 10 bin briket evin inşasını tamamlayarak savaş mağduru sivillere teslim etmek" dedi.

SAYISI ARTACAK

Tosun, briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerin belirterek, "Projemiz yoğun bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda evlerin sayısını daha da artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını planlıyoruz. Projemizin ilk etabı tamamlandığında yaklaşık olarak 60 bin sivil briket eve kavuşmuş olacak. Umarım ev sayısı da faydalanan kişi sayısı da daha da artacak" diye konuştu.

Çadır bölgelerinde de çalışma yürüttüklerini kaydeden Tosun, briket evlerin savaş mağduru siviller için 9 yıldır süren çadır çilesine son vermesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.



