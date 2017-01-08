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Suriye’de bombayla bacağını kaybeden Ali, Antalya'da futbolcu olacak

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - SURİYE'de atılan bombayla sağ bacağını kaybeden, geldiği Antalya'da kağıt toplayarak ailesine bakan 12 yaşındaki Ali İsdfarec, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynayacak. Suriye'deki...

Suriye’de bombayla bacağını kaybeden Ali, Antalya'da futbolcu olacak

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - SURİYE'de atılan bombayla sağ bacağını kaybeden, geldiği Antalya'da kağıt toplayarak ailesine bakan 12 yaşındaki Ali İsdfarec, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynayacak.
Suriye'deki savaşın mağdurlarından Ali İsdfarec, Deyr ez-zor kentinde sokakta oynadığı sırada uçaktan atılan bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Ali İsdfarec, 7 kardeşi ve anne babasıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aile daha sonra, otobüsle Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. Kızılarık Mahallesi'nde gecekonduya yerleşen Ali, annesi ile 7 kardeşinin geçimini sağlayabilmek için babası İsa Hüseyin İsdfarec’le birlikte çöpten kağıt ve plastik toplamaya başladı.
Tek bacağıyla ailesine destek olmaya çalışan küçük çocuğun hayatının haber olması üzerine Sivil Toplum Düşünce Platformu Ali İsdfarec için protez bacak aldı. Bacağına kavuşan Ali İsdfarec, babasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Başkan Türel, daha önce Suriye sokaklarında top koşturan Ali’ye Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Takımı’na transfer teklifinde bulundu. Hazır olduğunda oynamak istediğini belirten küçük Ali'ye Başkan Menderes Türel bir de forma hediye etti.
Ali’nin babası İsa Hüseyin İsdfarec de Türk halkına ve devletine minnet duyduğunu ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir önce bitmesini ve Suriye’ye geri dönmek istediklerini dile getirdi.

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