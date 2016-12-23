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Suriye'ye insani yardımlar devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ/HATAY, () - YARDIMELİ Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için toplanan yardımları taşıyan TIR'lar, bugün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye...

Suriye'ye insani yardımlar devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ/HATAY, () - YARDIMELİ Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için toplanan yardımları taşıyan TIR'lar, bugün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.
Istanbul genel merkezden 22 Aralık perşembe günü yola çıkan konvoya Ankara, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Van başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde hazırlanan ve Avrupa'dan gelen yardım malzemeleri de eklendi. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, ''Büyük bir gayret ve özveriyle hazırlanan insani yardım konyoyunda Halepli kardeşilerimize ulaştırmak üzere gıda, un, süt, su, bebek bezi, battaniye, soba, bot, mont, yatak, kışlık kıyafet ve çeşitli insani yardımlar bulunuyor. Suriye'ye yönelik yardımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türk Kızılayı aracılığıyla göndereceğiz'' dedi.

 

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