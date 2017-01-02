Suriye'ye giden TIR sayısı 3 bin 413'e ulaştı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, 'Halep'e Yol Açın' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında aralık ayında Suriye'ye gönderilen yardım TIR'ı 905, son bir yıl içerisinde gönderilen TIR sayısı da 3 bin 413'e ulaştı.

Vakfın başlattığı yardım seferberliği Türkiye'nin birçok kentinden destek gördü. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin Bab-ul Hava Sınır Kapısı'na ulaşarak buradaki depoya istiflendi. Yardım malzemeleri, Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor.



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