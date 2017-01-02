Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Suriye'ye giden TIR sayısı 3 bin 413'e ulaştı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, 'Halep'e Yol Açın' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında aralık ayında Suriye'ye gönderilen yardım TIR'ı 905, son bir yıl içerisinde gönderilen TIR sayısı da 3 bin...

Suriye'ye giden TIR sayısı 3 bin 413'e ulaştı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, 'Halep'e Yol Açın' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında aralık ayında Suriye'ye gönderilen yardım TIR'ı 905, son bir yıl içerisinde gönderilen TIR sayısı da 3 bin 413'e ulaştı.
Vakfın başlattığı yardım seferberliği Türkiye'nin birçok kentinden destek gördü. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin Bab-ul Hava Sınır Kapısı'na ulaşarak buradaki depoya istiflendi. Yardım malzemeleri, Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55