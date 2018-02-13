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Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi (2)

PAZARCIK'TA DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDILAR Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak takviye birlikleri götürmek üzere Malatya'dan yola çıkan askeri konvoy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden de geçti....

Suriye sınırına sevk edilen askeri konvoya sevinç gösterisi (2)

PAZARCIK'TA DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDILAR
Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak takviye birlikleri götürmek üzere Malatya'dan yola çıkan askeri konvoy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden de geçti. Konvoyun geçtiğini duyan Pazarcıklılar, ellerinde Türk bayraklarıyla dışarı çıkıp konvoyu karşıladı. Konvoyun geçişi sırasında belediye ve cami hoparlörlerinden mehter marşlarıyla kahramanlık türküleri çalındı. Askerlere sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan bazıları ise oluşturdukları araç konvoyu ile askeri konvoya Pazarcık çıkışına kadar eşlik etti.

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK(Kahramanmaraş), ()

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