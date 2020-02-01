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Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
GENEL 01.02.2020, 16:04
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
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