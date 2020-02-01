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Suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı
GENEL 01.02.2020, 18:05
TÜRKİYE’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR’lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye İlçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR’lar akşam saatlerinde İslahiye’ye ulaştı. Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR’lar ise Cumhuriyet Mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay’dan sonra Suriye’deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR’lar akşam saatlerinde İslahiye’ye ulaştı. Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR’lar ise Cumhuriyet Mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay’dan sonra Suriye’deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
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