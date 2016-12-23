Suriye şehitleri Özüpek ve Acar'ın cenazeleri memleketlerinde (2)

ŞEHİT ÖZÜPEK, SLOGANLARLA KARŞILANDI

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'ndan alınan şehit Astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi karayolu ile memleketi Kırklareli'ne götürüldü. Şehit Özüpek'in cenazesinin konulacağı Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Göktan Özipek' sloganları attıktan sonra dualar okudu.

Şehit Özüpek'i yakınları gözyaşları arasında karşılarken, eşi Merve Özüpek, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehit Özüpek, yarın Hızırbey Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verilecek.

ADI SOKAĞA VERİLECEK

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Astsubay Göktan Özüpek'in adının kentte oturduğu sokağa verileceğini söyledi. Kesimoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz şehidimizin ismini yaşatmak adına evinin sokağına Göktan Özüpek isminin verilmesini önerge olarak sundular. İlk belediye meclis toplantımızda bunu değerlendirerek hayata geçirmek istiyoruz. Şehidimiz Özüpek'in ismini sonsuza kadar Kırklareli'nde yaşatacağız" dedi.

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()

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