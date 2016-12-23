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Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde Cuma namazı ardından Tekirdağ Müftüsü Hızır Yağcı, cenaze namazı kıldırdı. Şehidin cenazesi namazın ardından omuzlara alınarak top aracına...

Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde Cuma namazı ardından Tekirdağ Müftüsü Hızır Yağcı, cenaze namazı kıldırdı. Şehidin cenazesi namazın ardından omuzlara alınarak top aracına konuldu. Cenazeye katılanlar sık sık, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Şehidim hakkını helal et bana' ve PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi top arabasıyla birlikte yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Çorlu Şehitliği'ne yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla götürüldü.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Candar Yüceer'in de katıldığ ıtörende, şehitlikte Acar'ın cenazesinin üzerindeki bayrak ve fotoğrafı 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan tarafından, şehit annesi Hanife Acar'a verildi.
Acar, Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

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