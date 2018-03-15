Suriye gündemli Dışişleri Bakanları toplantısı 16 Mart'ta Astana'da yapılacak 

ANKARA () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Suriye'de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın Dışişleri Bakanları, Kazakistan'ın evsahipliğinde 16 Mart 2018 tarihinde Astana'da biraraya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak amacıyla 15-16 Mart 2018 tarihlerinde Astana'yı ziyaret edecek. Toplantıda, Astana toplantılarının ilk yılında sergilenen işbirliği ve kaydedilen gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yapılacağı, Suriye ihtilafının çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın evsahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran Devlet Başkanlarının katılımıyla 4 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Üçlü Zirve'nin hazırlıklarının da ele alınacağı kaydedildi.