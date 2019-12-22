Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu

SURİYE'de rejimin, İdlib ve kırsalındaki yerleşim alanlarına havadan saldırıları sürerken, son 2 günde Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısı, 25 bine ulaştı.Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki sivillerin yaşadığı bölgelerde rejimin saldırıları devam ediyor. Saldırılar nedeniyle özellikle Marratinnuman ilçesi ve çevresindeki yerleşim alanlarından göç başladı. Rejimin havadan saldırıları sonucu daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden siviller, yanlarına alabildikleri kadar eşya da alıyor. Aileler kamyonet, otomobil hatta motosikletlere eşyalarını yükleyip, bölgeden göç ediyor. Son 2 günde Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısının, 25 bine ulaştığı belirtildi.Yerel kaynaklar, yoğun saldırılar nedeniyle kasım ayı başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 200 bin sivilin, yaşadığı bölgeleri terk ettiğini belirtti. Bombardıman ve saldırılar yüzünden yerlerini terk eden sivillerin çoğu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan İdlib'e bağlı Atme kasabası ile Kefer Lusin, Kah, Deyr Hassan gibi bölgelerdeki kamplara yerleşmeye çalışıyor.Geçen yılın Eylül ayından bu yana, rejim ve Rusya'nın saldırılarında evlerini terk ederek, göç edenlerin sayısının, 1 milyonu aştığı belirtildi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.