Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)

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BOMBARDIMANDAN MUCİZE KURTULUŞ Suriye'nin İdlib kentinin Marratinnuman bölgesinde, önceki gün yoğun bombardıman sırasında, başı ile vücudunun yarısı beton blok altında kalan çocuk, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı. Yerel kaynaklar...
GENEL 22.12.2019, 16:08
BOMBARDIMANDAN MUCİZE KURTULUŞ
Suriye'nin İdlib kentinin Marratinnuman bölgesinde, önceki gün yoğun bombardıman sırasında, başı ile vücudunun yarısı beton blok altında kalan çocuk, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı. Yerel kaynaklar tarafından görüntülenen, beton blok altından çıkarılan çocuk, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
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