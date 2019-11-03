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Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi
SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin?den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların...
GENEL 02.11.2019, 17:11
SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin?den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü. Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.
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|11
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