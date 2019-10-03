Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu görüntülendi

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.Suriye'den Irak'a yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi. Yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu görüldü. Önünde tepe lambası açık siren çalan trafik aracı bulunan konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.