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Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, şimdi patenle kayıyor

Melis KARAKUZULU /İZMİR, ()- SURİYE'deki iç savaşta annesi, babası ve bir bacağını kaybeden Nur İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği İzmir'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan...

GENEL 31.10.2019, 10:00

Melis KARAKUZULU /İZMİR, ()- SURİYE'deki iç savaşta annesi, babası ve bir bacağını kaybeden Nur İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği İzmir'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan Nur, patenle kayarak gösterdiği azimle örnek oluyor.

Suriye'de yaşayan Nur İbrahim, iç savaşta evlerine düşen bir bomba ile annesi İman Hamada ve babası Mahmud İbrahim'i kaybetti. Bombanın bacağına isabet ettiği Nur, enfeksiyon sonucunda sol bacağının dizden aşağısını da kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından, 2 yıl önce dedesi, anneannesi, kardeşleri Cinan (8) ve Şehid (10) ile İzmir'e gelen Nur'un bacağına Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez takıldı. İki yıl boyunca fizik tedavi gören ve Tepecik semtinde İrlandalı Anne O Rorke'un kurduğu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği'nden (TİAFİ) yardım alarak savaşın yaralarını sarmaya çalışan Nur, bir yıldır yürüyebiliyor. Kendisi gibi okula giden kız kardeşleriyle, anneannesi ve dedesinin zor şartlarda büyüttüğü Nur, memleketinden uzakta hayata tutunmaya çalışıyor. Kısa sürede yürümeye başlayıp, tekerlekli sandalyelerden kurtularak hayata bağlanan Nur, son bir aydır hep hayalini kurduğu patenlerle kayarak, özgürce hareket ediyor. Kendisi gibi savaşta yaralanan kız kardeşi Cinan ise, belden aşağısı felç halde, tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını devam ettiriyor. Yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Nur, "Dedem ve kardeşlerimle yaşıyorum, Okula gidiyorum, orada okuyup yazıyorum, Öğretmenimin verdiği ödevleri yapıyorum. Paten kayabiliyorum artık, tekerlekli sandalyede oturmaktan daha iyi. Bu dernekte arkadaşlarımla oyun oynuyorum, paten kayıyorum, güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞAMIYORUZ, KOMŞULAR YARDIM EDİYOR'

Nur ve kardeşlerine bakan dede Abdülkadir İbrahim (67) ise, torunlarının yaşadığı olayları unutamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz çalışamıyoruz, arkadaşlarımız, komşularımız bize maddi yardım yapıyorlar. Çocuklara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Eşimle birlikte onların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Bize hayır yapan çok insan var. Çocuklar hep anne babaları hakkında konuşuyorlar, onlarla ilgili anılarını anlatıyorlar. Onları hala unutmadılar. Kış geliyor, soba yakabilmek için oduna ihtiyacımız var."

'NUR'U BU SEVİYEYE DEDESİ VE ANNEANNESİ GETİRDİ'

TİAFİ'de gönüllü olarak çalışan, 2012'den beri İzmir'de yaşayan Suriyeli fizik tedavi uzmanı Muhammed Abdüllatif Alsaıravan, Nur'un tekrar ayağa kalkmasında dede ve anneannesinin büyük payı olduğunu söyledi. Alsaıravan, şunları kaydetti: "Savaşta anne ve babalarının öldüğünü gördükten sonra Türkiye'ye gelmişler. Biz Nur'un dedesine fizik tedavi ile ilgili birkaç şey öğrettik. Nasıl egzersiz yaptıracağını, onu yürütmeyi nasıl başarabileceğini gösterdik. Onlar yaşlı olmalarına rağmen çok çalışkanlar, Nur'u bu seviyeye çok güzel bir şekilde getirdiler. Yavaş yavaş dengeyi kazandıkça paten kullanmayı da öğrendi. Sağlığında hiç problemi yok. Ben her zaman ona yardım ediyorum." 

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