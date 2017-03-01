Suriye'deki askerimizi minik ellerin ördüğü atkılar saracak

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kepez İlçesindeki İrenoğulları İlkokulu ve Anaokulu'nda eğitim gören çocuklar, ördükleri atkıları, yazdıkları mektuplarla birlikte Suriye'deki askerlere gönderildi.

30 ilkokul, 10 ana sınıfı öğrencisinin günler süren çalışmasının ardından hazırlanan 80 parça atkı ve yazılan mektuplar, kargoyla Diyarbakır 7. Kolordo Komutanlığı'na gönderildi. Atkı ve mektuplar buradan da Suriye'ye gönderilecek. Serbest Etkinlik Dersi'nde yapılan atkılar için öğrencilere Okul Aile Birliği de destek verdi. Öğrencilerle birlikte atkı ören aileler, tüm masrafları da karşıladı.

Okul müdürü Süleyman Emin Özdemir, çocukların vatan ve asker sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğretmenimizden bu proje gelince çok sevindim. Öğrenci ve öğretmenlerimizin askerlerimize sevgisini ifade edebilecek en güzel çalışma. Onların sloganı 'sevgi ile ısının'dı. Bizim için manevi değeri çok büyük olan bu atkıları yaparak, onların boyunlarını saramazsak da bu atkılar onların boyunlarını saracak. Burada askerlerimize sesleniyorum; Sizleri çok seviyoruz. İki ki varsınız, iyi ki bizim ordumuz, iyi ki bizim askerimizsiniz" dedi.

Sınıf öğretmeni Dilcan Ümütçü ise çocukların ve kendisinin doğuda ve Suriye'de vatani görevlerini yapan askerler için neler yapabileceklerini düşünürken bu projenin ortaya çıktığını belirtti. Ümütçü, "Okul Aile Birliği ve ailelerimiz de bizlere destek oldu. Elimizden geldiği kadar onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" diye konuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Azize Korkmaz ise "Biz de bu projeye katkı koymak istedik. Öncelikle okul müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Askerlerimize moral verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Atkıları ve yazdıkları mektupları Suriye'de görev yapan askerlere koli ile gönderen öğrencilerden bazıları duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Asker abilerim. Öncelikle vatanımızı koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında sizlere yaptığınız iyilikler karşısında teşekkür etmeye kalksam burada zaman yetmez. Bunları dile getirmek için size bu atkıyı yolluyorum. Sevgi ile ısınmanız dileğiyle. Asker abilerim, size Antalya'dan sevgilerimizi gönderiyorum. Sizler ailelerinizden ayrı, zor şartlar altında, soğuk havalarda vatan görevini yapıyorsunuz. Bu ördüğümüz atkıları sizlerin ısınmasına biraz olsun katkıda bulunmak için hediye olarak gönderiyorum. Asker abilerim sizleri çok seviyoruz."

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