Suriye'de vücudu yanan Aişe, Sivas'ta tedavi görüyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SURİYE'nin Hama şehrinde ısınmak için sobaya koydukları mazotun alev alması sonucu yüzü ile vücudu yanan 18 haftalık hamile 24 yaşındaki Aişe Sekruk, koma halinde geldiği Sivas'ta tedaviye alındı.

Suriye'nin Hama kentinde ısınmak için sobaya koydukları mazotun parlaması sonucu eşi 27 yaşındaki Mahmut Sekruk ile yanan 18 haftalık hamile ve 1 çocuk annesi Aişe Sekruk, tedavi edilmek üzere Hatay'a gönderildi. Ardından 20 gün önce Hatay'dan Sivas'a sevk edildi. Sekruk, koma halinde geldiği Sivas'ta yeniden hayata tutundu. Yüzü ve vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık bulunan Sekruk, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Kente getirildiğinde hayati tehlikesi olan Sekruk'un tedavisinde ise önemli aşama kaydedildi. Yanıklar nedeniyle vücudunun neredeyse tamamı sargı beziyle kaplanan ve sadece yüzünün belirli kısımları açık olan genç kadın, hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor. Sekruk'un vücudunda yüzde 40 deri kaybı olduğu ve vücudunun diğer kısımlarından cilt alınarak tam kat deri kaybı olan yerlere cilt nakli yapıldığı öğrenildi. Sekruk'un sağlığının iyiye gittiği belirtildi.

Ayrıca Aişe Sekruk'la beraber yanan eşi Mahmut Sekruk ise Suriye'nin Halep şehrinde bir hastanede tedavi altında olduğu ve Sivas'a eşinin yanında tedavi olmayı istediği öğrenildi.



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