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Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)- (AKTUEL)
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin...
GENEL 01.11.2019, 17:39
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Şeri Köyü'ne yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
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|P
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|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
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|10
|16
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|9
|15
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|15
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|9
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|9
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|9
|12
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|13. Antalyaspor
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|11
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|11
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|9
|9
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|O
|P
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|9
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|2. Hatayspor
|9
|17
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|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
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|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
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|11
|8
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|11
|5