Suriye'de Rus nakliye uçağı düştü: 32 kişi öldü

()- RUSYA Savunma Bakanlığı, Suriye'de askeri nakliye uçağının düştüğünü, 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 çift motorlu askeri nakliye uçağı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim Rus Hava Üssü'ne inişi sırasında düştü. İlk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edilen uçaktaki 26'sı yolcu, 6'sı mürettebat 32 kişi yaşamını yitirdi.
()- RUSYA Savunma Bakanlığı, Suriye'de askeri nakliye uçağının düştüğünü, 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı.