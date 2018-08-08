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Suriye'de 880 aileye vantilatör

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesinde yaşayanlara, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 880 vantilatör dağıtıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı,...

Suriye'de 880 aileye vantilatör
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesinde yaşayanlara, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 880 vantilatör dağıtıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Elbab bölgesinde kurulan Yeni Hayat kampı ve Bızağ bölgesindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gutalı aileler için 880 vantilatör temin etti. Her aileye birer ayaklı vantilatör dağıtıldı. Vakfın Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy, "Yaz ayının gelmesiyle çadırlarda hayat gittikçe zorlaştı. Özellikle de çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı kolay bir şekilde hastalanıyorlar. Çünkü çadırların içindeki sıcaklık dışarıya göre daha fazla hissediliyor. Bizler de vantilatör projesi başlattık. Bu projeyi hayat geçirirken elektrik sorununu da göz önüne alarak; vantilatörler akü, güneş enerjisi ve jeneratörlerle uyumlu çalışıyor. Böylelikle tüm aileler faydalanacak" dedi. Aksoy, gelecek ay ise Suriyelilere buzdolabı hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

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