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Suriye'de 50 bin kadın cezaevinde

GAZİANTEP'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gelen Suriyeli sığınmacı kadınlar, ülkelerindeki 50 bin hemcinslerinin rejim tarafından cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te...

Suriye'de 50 bin kadın cezaevinde
GAZİANTEP'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gelen Suriyeli sığınmacı kadınlar, ülkelerindeki 50 bin hemcinslerinin rejim tarafından cezaevinde tutulduğunu öne sürdü.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Mozaik Kadın ve Aile Derneği'ni kuran Suriyeli kadınlar, öğle saatlerinde Türk kadın derneklerinin de desteğini alarak Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar adına gazetecilere konuşan Mozaik Kadın ve Aile Derneği sözcüsü Hatice Sohbet, 15 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar çok sayıda Suriyeli kadının şehit olduğunu ve binlercesinin halen rejim kontrolündeki cezaevlerinde tutulduğunu söyledi.
Halen resmi rakamlara göre 13 bin 900 kadının cezaevinde olduğunu ancak gerçek rakamın 50 bin olduğunu iddia eden Hatice Sohbet şöyle dedi:
"Şu anda Suriye cezaevlerinde 13 bin 900 kayıtlı kadın mahkum var. Ancak, kayıtsız kadın mahkum sayısının ise 50 bin olduğunu biliyoruz. Suriye'de kadınlar 15 Mart 2011 tarihinde özgürlük ve onur devriminin başlamasında büyük bir rol oynadı. Bütün Suriyeliler; öldürülmek, zorla yerinden edilmek ve işkenceye maruz kalmak gibi ağır bedeller ödemek zorunda kaldı. Dünya Kadınlar Günü'nde Suriyeli kadınlar olarak, ülkemizde barışın hakim olmasını talep ediyoruz."

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