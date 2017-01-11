Sürgünü yaşayan Ahıskalı, tedavi için Türkiye'de

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - SOVYET Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Stalin tarafından Orta Asya'ya trenle sürgün edilme dramını yaşayan, şimdi Gürcistan'ın Vale kasabasında oturan Ahıska Türkü 94 yaşındaki Seyfettin Dursunov, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Türkiye sınırına 8 kilometre uzaklıktaki Vale'de düşerek kalça kemiğini kıran ve 2 aydan beri bir türlü iyileşemeyen Seyfettin Dursunov için yakınlarının haber vermesi üzerine Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Cahit Ulgar devreye girdi. Yapılan girişimler sonucu Dursunov, Vale'den ambulansla alındı. Posof'a getirilen Dursunov'a, ilk müdahale Posof Devlet hastanesinde yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ahıska Türklerinin gençleri savaşa katılmak için cepheye giderken, geride kalan eşleri, çocukları ve yaşlı olanların 1944 yılında Stalin tarafından tren vagonlarına doldurularak, Orta Asya'ya sürgüne gönderildiğini belirten Seyfettin Dursunov, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirildiklerini söyledi. 2005 yılında Gürcistan'ın Ahıska İli Vale kasabasına yerleştiklerini belirten Dursunov, 2 ay önce düşme sonucu kalça kemiğini kırdığını, Gürcistan'da tedavi görmesine rağmen bir türlü kırığın iyileşmediğini ve ağrılarının arttığını belirtti.

ARDAHAN'A SEVK EDİLDİ

Posof Devlet Hastanesi'ne getirilen Seyfettin Dursunov'un önce kalça filmi çekildi. Kırığın iyileşmediği tespit edildi ve Dursunov, Ardahan'a sevk edildi. Ambulansla Posof'tan Ardahan'a doğru yola çıkarken Seyfettin Dursunov, "Allah bizim gördüğümüz acı, ağrıları sizlere göstermesin. 1944 yılında 23 gün kara trende gece- gündüz gittik. Allah Türkiye'yi bizim başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.