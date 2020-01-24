Süreyyapaşa Hastanesi'nde Büyükçekmece'den sevk edilen yabancı hasta için önlem

Ali Kerem BENGİ, - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL,()-İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran yabancı uyruklu kadın Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çinli olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu kadın nedeniyle hastanede çalışanlar maske ile dolaşmaya başladı.

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