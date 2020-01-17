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“Sürekli, ‘annenizi öldüreceğim’ diyordu”

GENEL 17.01.2020, 11:45
“Sürekli, ‘annenizi öldüreceğim’ diyordu”
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, boşandığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılanmasına devam edildi. Çiftin çocukları, babaları Sağlam'ın sürekli kendilerine, "Annenizi öldüreceğim" dediğini aktardı.
Menemen'de bulunan açık cezaevinden 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, boşadığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı tabancayla vurarak öldürdü. Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün görülen ikinci duruşmasına sanık Göksel Sağlam ve taraf avukatlarının yanı sıra, Çevik ve Akta'nın yakınları katıldı.
SÜREKLİ TARTIŞIYORDUK
Savunmasını yapan Göksel Sağlam, Habibe Çevik ile boşanmalarına rağmen görüşmeye devam ettiklerini iddia ederek, "Habibe benimle yeniden birlikte olmak istiyordu. Ancak bu isteğine rağmen başka erkeklerle görüşmeye de devam ediyordu. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Olay günü de evine gittim konuşmak için, ancak beni tersledi. Çok sinirlenmiştim, içki içtim. Eve gittim ve babamın ruhsatsız silahını alıp tekrar Habibe'nin evine gittim. Tartışmaya başlayınca silahı ateşledim" dedi.
Sanığın ifadelerinden sonra, Habibe Çevik'in çocuklarının ifadeleri okundu. Çocuklar, babaları Göksel Sağlam'ın sürekli kendilerine annelerini öldüreceğini söylediğini savundu.
OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE İZMİR'E GELMİŞ
Çocukların ifadelerinin okunmasının ardından, Habibe ve Fatma'nın annesi Hatice Çevik'in ifadesi alındı. Habibe ile Sağlam'ın 3 yıl önce boşandığını ve görüşmediklerini söyleyen Hatice Çevik, Sağlam'ın tehditleri nedeniyle Habibe'nin sığınma evinde kalmaya başladığını belirterek, “İzmir'de kaldığı sığınma evindeyken Sağlam'dan şiddet gördüğü için Denizli'ye gitti. Denizli'den olaydan 3 gün önce geldi. Biz evde otururken, Sağlam geldi. Kapıyı tekmeleyerek içeri girdi. Hiçbir şey söylemeden silahıyla kızımı vurdu. Ardından silahı bana doğrulttu ancak ateş etmedi. Beni kapıdan dışarıya attı. Fatma vurulurken içerde değildim. Kızımın ona hakaret ettiği doğru değil. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.
KADIN ÖRGÜTLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Dava öncesinde Karşıyaka Adliyesi önünde bir araya gelen çeşitli kadın örgütleri, Çevik ve Akta'nın yakınlarına destek verdi. Ellerinde, 'Habibe ve Fatma için adalet' yazılı dövizler tutan kadınlar, 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Melek Yurdakul, kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir suçun 'uzlaştırmaya tabii suçlar' kapsamına alınmasını kabul etmediklerini belirterek, "Mahkeme salonlarında 'iyi hal' ve 'tahrik indirimi' laflarını duymaya sabrımız kalmadı. Çünkü biz, siz ağzınızı her açtığınızda daha çok öldürülüyoruz bir kadın daha eksilmeyene kadar mücadele edeceğiz. Artık yeter bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Habibe, Fatma, Şule, Nadirova, Ceren, Emine ve daha binlerce katledilen kadınların isyanı ile haykırıyoruz. Şiddetsiz, eşit, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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