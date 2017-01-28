Suratına forma atılan hakem maçı tatil etti

TOKAT'ta bugün oynanan Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor karşılaşmasının hakemi Hasan Eraslan tarafından, kırmızı kart gören oyuncunun formasını hakemin yüzüne fırlatması üzerine maçı tatil etti.Tokat'ta Süper Amatör Ligde, Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları Niksar İlçe Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Niksar Belediyespor Bayram Nazik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 32'nci dakikasında ise Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan, futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fakat Fıratcan Koçboğa, itirazlarını sürdürünce hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyuncuyu attı. Bu sırada hakem Hasan Eraslan, futbolcu Fıratcan Koçboğa'nın çıkardığı formayı yüzüne attığını belirterek, karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşma sonrası, maçı psikilojisi bozulduğu için tatil ettiği yönünde haberler yapılan hakem Hasan Eraslan, bunun doğru olmadığını belirterek, "Ben böyle bir söz söylemedim. Çift sarı kart gören oyuncu formayı yüzüme fırlattı. Ben de bunun üzerine müsabakayı tatil ettim. Soyunma odasına gittim ve burada maçın gözlemcisi ile Niksar Belediyespor'un hocasına durumu izah ettim" dedi.

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