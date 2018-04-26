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Sur Kaymakamı ve Başkan Vekili Özkan, milletvekilliği için istifa etti

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'ın Merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, Ak Parti'den Mersin Milletvekili aday adayı olmak için, her iki görevinden de istifa etti.  Merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye...

Sur Kaymakamı ve Başkan Vekili Özkan, milletvekilliği için istifa etti

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'ın Merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, Ak Parti'den Mersin Milletvekili aday adayı olmak için, her iki görevinden de istifa etti. 
Merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak 2 yıldan bu yana görev yapan Bilal Özkan, memleketi Mersin'den Ak Parti milletvekili aday adayı olmak için, her iki görevinden de istifa etti. Bugün istifasını sunan Özkan'ın önümüzdeki günlerde milletvekili aday adaylığı için başvuru yapacağı öğrenildi. 2017 yılında önce yılın ilçe belediye başkanı, daha sonra da yılın idarecisi seçilen Özkan, 10 Ocak 2018 günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü almıştı. Bilal Özkan, 2014 yerel seçimlerinde de Ak Parti'den Silifke Belediye Başkan adayı olmuştu.
Sur Kaymakamlığı ve Belediye Başkan vekilliğinden istifa eden Bilal Özkan yaptığı açıklamada, "2 yıla yakın süre, büyük bir mesuliyet ve onurla sürdürdüğüm Sur Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerimden, güzel memleketimiz Mersin'e ve Mersinli hemşerilerimize hizmet etmek duygusuyla Ak Partimizden Mersin Milletvekili aday adayı olmak üzere istifa ettim "dedi.
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