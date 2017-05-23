Sur İlçesi'ndeki kamulaştırılan yapılan yıkılıyor

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında aralarında metruk yapıların da bulunduğu bazı binaların yıkımana yoğun güvenlik önlemleri altında başlandı.Merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa ile Lalebey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce kamulaştırılan ve yıkım kararı alınan bina ve evlerin yıkımına başlandı. Mahallede oturan sakinlerin tepkilerine rağmen bugün, Alipaşa Mahallesi'ndeki yıkım için çevik ekipleri olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait işi makinaları sabah saatlerinden itibaren mahalleye girerek önceden suyu ve elektriği kesilen binaları ve evleri yıkmaya başladı. Çevik kuvvetin yanısıra polise ait TOMA ve zırhlı araçların bölgede aldığı önlemler devam ederken, yıkım çalışmalarının da süreceği belirtildi.

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