Sur'da, yıkım kararına tepki gösteren mahalleli yürümek istedi

DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi'ndeki Lalebey ve Ali Paşa mahallelerinin bazı sokaklarda kentsel dönüşüm kapsamında alınan yıkım kararına tepki gösteren çevre sakinleri yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirten polis müdürleri, mağdur edildiklerini belirten ailelerin taleplerini dinleyerek yetkilere ileteceğini söyleyince, grup yürümekten vazgeçerek dağıldı.

Merkez Sur İlçesi'nde bulunan Lalebey ve Ali Paşa mahallerindeki bazı sokaklardaki evlerin kentsel dönüşüm kapsamında alınan yıkım kararına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Evlerine çıkan yıkım kararına itiraz eden vatandaşlar, yürüyüş yapmak üzere Turistik cadde üzerinde toplandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde polis, toplanan gruplara görüşerek yürüyüşe izin vermeyeceklerini aralarından seçilen kişilerin yetkililerle görüştürüleceğini bildirdi. Grup içerisinden seçilen 3 kişi, Emniyet yetkililerine taleplerini ileterek yetkililere bildirilmesini istedi. Mağdur edildiklerini ve evlerinden çıkmak istemediklerini belirten Lalebey ve Ali Paşa sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



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