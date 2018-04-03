Sur'da terör mağduru 238 aile konut kurası çekti

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde gerçekleşen hendek- barikat operasyonlarında evlerini kaybeden terör mağduru hak sahipleri için 256 konutun kura çekimi yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Sur ilçesindeki çatışmalarda mağdur olanlara şimdiye kadar 96 milyon 460 bin lira yardım yapıldığını söyledi.

Sur'un Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde, terör olayları nedeniyle mağduru olan aileler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde TOKİ'nin yaptığı konutların kura çekimi yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu, kurum müdürleri ile hak sahiplerinin katıldığı törende, TOKİ tarafından Kayapınar ilçesi Çölgüzeli ve Üçkuyu bölgesinde yapımı devam eden 256 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi.

'SUR'DAKİ AİLELERE ŞİMDİYE KADAR 96 MİLYON 460 BİN LİRA YARDIM YAPTIK'

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi öncesi konuşan Vali Güzeloğlu, her geçen gün yeni güzellikleri paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal devlet olarak bizler Sur'daki terör eylemlerinin failleri etkisiz hale getirildikten, huzur ve güven temin ettikten sonra, o günden bugüne yoğun bir gayretin, çabanın içerisindeyiz. Sur'da yaşanan olaylarda devlet olarak en büyük hassasiyetimiz sivil vatandaşlarımızın bu eylemlerden zarar görmemesiydi. Bu hassasiyet terör eylemlerinin başladığı günden bittiği güne kadar en üst düzeyde sergilendi. Devlet bir vatandaşımızın burnu kanamasın, bir vatandaşımızın canı zarar görmesin diye en üst hassasiyeti sergiledi. Sur'un bu güven ortamının temin edilmesinden hemen sonra tahrip edilen, yok edilen, bütün değerleri, içinde camilerimiz var, yakılan yıkılan camilerimiz dahil. Kilisler ve ibadet yerleri, kültür eserleri ve vatandaşların evleri bütün yok edilen değerleri tamir, ihya ve inşa etmeye başladık. Çok hızlı bir şekilde bu çalışmalar yaklaşık 2,5 yılda sonuç vermeye başladı. Bugüne kadar Sur olaylarından bizim Sur'da zarar gören terör örgütü tarafından evi yıkılan, eşyaları yakılan, hayatları bir anlamada yok edilmek istenen vatandaşlarımıza devlet olarak 3 bin vatandaşımıza sadece kira yardımı olarak 75 milyon 68 bin Türk lirası yardım yaptık. Her ay bu kira yardımı devam ediyor, aylık bin lira olarak. 17 milyon 999 liralık eşya yardımı yaptık, değerler tespit edildikçe de bu yardımları yapmaya devam ediyoruz. Sur İçinde mağdur edilen esnafa 3 milyon 400 bin Türk lirası doğrudan dükkanındaki malzemesi için yardım yaptık. Kira, eşya ve dükkandaki malzemeler için yaptığımız yardımlar bugüne kadar 96 milyon 460 bin liraya ulaştı. Yardımlar sizleri ev sahibi yapıncaya, yerleşinceye kadar devam edecek."

Konuşmaların ardından 238 hak sahibi için kura çekimine geçildi. Kurada adı çıkan iki aileye Vali Güzeloğlu anahtar teslimi yaparken, kura diğer hak sahipleri için devam etti.



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