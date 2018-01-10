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Sur'da elektrikli faytonla gezinti dönemi 

Canan ALTINTAŞ/Serdar SUNAR/DİYARBAKIR () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi', özel bir şirketle yapılan anlaşma ile kentin tarihi Sur ilçesini görmeye gelenler için 21 adet elektrikli fayton getirtti. Faytonlarla 5.5 kilometrelik alanda turistler...

Sur'da elektrikli faytonla gezinti dönemi 

Canan ALTINTAŞ/Serdar SUNAR/DİYARBAKIR () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi', özel bir şirketle yapılan anlaşma ile kentin tarihi Sur ilçesini görmeye gelenler için 21 adet elektrikli fayton getirtti. Faytonlarla 5.5 kilometrelik alanda turistler gezdiriliyor
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde iki yıl önce meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmaların ardından, imar çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Gazi ve Melikahmet Caddeleri'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sonrası, ilçeye yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı. Sur ilçesine gelen turistlerin tarihi mekanları rahatlıkla gezmeleri amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile özel bir firma arasında imzalanan protokolle Sur ilçesine 21 adet elektrikli fayton getirildi. Dört farklı noktaya kurulan duraklara gelenler, yaklaşık 5.5 kilometre olan Sur ilçesini elektirikli faytonla gezme şansı buldu. Kent tarihinde önemli bir yeri olan faytonları yeniden gören sürücüler zaman zaman fayton sürücülerine korna çaldı, bazı kişilerin de el salladığı gözlendi. 
FAYTON SÜRÜCÜLERİNE YABANCI DİL ŞARTI
Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları anlaşma kapsamında faytonları Diyarbakır'a getiren firmanın temsilcisi Veysi Tan, geçmişte Diyarbakır'da gelinlerin evlerinden faytonlarla alındığını belirterek, "Eski tarihimizi canlandırmak ve kente gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet etmek amacıyla bu faytonları getirdik. Seferlerimiz başladı. Faytonu gören herkesten büyük ilgi gördük. Faytonlarımız elektrikle çalışmaktadır. Şoförlerimizde ise yabancı dil şartımız var. Şoförlerimizi seçerken çeşitli dillerde bilgi sahibi olmaları şartı koyduk. Müşterilerimizi gezdirmek ve onlara kentin tarihi ve turistik yerleri konusunda bilgi vermek istiyoruz"
Diyarbakır'da 1990'lı yıllara kadar ulaşımda kullanılan atlı faytonlar, daha sonra yerlerini taksilere bıraktı. Faytonların bir kısmı Sebze Hali'nde at arabası olarak kullanıılmaya devam ederken, 90'lı yılların sonlarında bu arabalar da yerini sepetli motosikletlere bıraktı.
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