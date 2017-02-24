Sur'da 6 mahalledeki 45 sandık, başka yere taşındı

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde kayıtlı seçmenlerin 16 Nisan referandumunda oy kullanmaları için sandıklar, başka mahallelere nakledildi. İlçe Seçim Kurulunun aldığı karar ile sokağa çıkma yasağın halen sürdüğü ve sandıkların daha önce kurulduğu okul binalarının yıkılması nedeniyle 6 mahalledeki 45 sandıktaki yaklaşık 12 bin seçmen, yasağın olmadığı mahallelerde belirlenen yerlerde oylarını kullanacak.Merkez Sur İlçesinde Aralık 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında PKK'lıların kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlarda, ilçenin bu bölgesinde büyük tahribat oluşurken; İlçe Seçim Kurulu, burada oturanların başka yerlere gittiği bu mahalleler için bir karar aldı.16 Nisan'da yapılacak referandumda söz konusu mahallerde daha önceki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yeni sandık yerlerini belirledi. Sur İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, 2015 yılı Aralık ayından 2016 yılı Mart ayına kadar olan dönemde bölücü terör örgütü tarafından yapılan terörist faaliyetler neticesinde ilçenin Cevat Yılmaz, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, Savaş mahallelerinin büyük zarar gördüğü belirtilerek, "Bu mahallelerde bulunan ve daha önce seçimlerde sandık konulan okul ve binaların yıkılmış olması ve bunların yerine ikame edebilecek bina bulunmaması nedeniyle ilçemizde bulunan mahallelerin coğrafi durumlarıyla yerleşim yerleri göz önünde bulundurularak, sandık yerlerinin yeniden tespit edilmesi gerekmektedir" denildi.Sur İlçe Seçim Kurulu kararında, tespit edilen yerlerde, her seçim bölgesindeki seçmenlerin oylarını kayıtlı bulundukları kendi sandıklarında atacakları, bu hususta başkanlıkça verilen kararın seçim gününden en az bir hafta önce ilgili seçim bölgesi ve seçim çevresinde ilanının yapılmasını da istedi.Seçim Kurulunan aldığı karara göre, sokağa çıkma yasağının halen sürdüğü Cevat Yılmaz Mahallesindeki 7, Cevat Paşa Mahallesindeki 6, Dabanoğlu Mahallesindeki 7, Fatih Paşa Mahallesindeki 10, Hasırlı Mahallesindeki 10 ve Savaş Mahallesindeki 5 sandık olmak üzere toplam 45 sandık, yasağın olmadığı Sur'un diğer mahallelerinde bulunan okullar ve Behram Paşa Konağı, Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve Sur Zabıta Binasına taşındı.Sur ilçe Seçim Kurulunun kararına göre, yerlerinin değiştirilmesi istenen 45 sandıktaki yaklaşık 12 bin seçmen, yasağın olmadığı mahallelerde referandumda oyunu kullanacak.

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