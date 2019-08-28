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Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE'de, polisevi yakınına bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden kıyafet çıktı. Kordon boyundaki polisevi yakınında saat...

GENEL 28.08.2019, 12:30
Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE'de, polisevi yakınına bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden kıyafet çıktı.
Kordon boyundaki polisevi yakınında saat 12.30 sıralarında, banklarının bulunduğu alanda unutulan valiz, kısa süre panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar, uzaklaştırıldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizden, kıyafet çıktı.  

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