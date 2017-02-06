Şüpheli çantadan çöp çıktı

Hilmi DUYAR - Coşkun YAMAN / BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Karesi ilçesi'nde, elektrik direğinin yanına bırakılan ve polisi alarma geçiren şüpheli çantanın içinden çöp çıktı.

Bugün saat 15.00'te, Eski Kuyumcular Mahallesi Iştınlı Sokak'ta elektrik direğinin yanında bir çanta fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile çevirip, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Bomba imha uzmanı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çantanın sokaktaki bir apartmanda yaşayan bir kişi tarafından bırakıldığını belirledi. Sokaktaki bir işyerine ait kamera görüntülerini de inceleyen polisin açtığı çantadan çöplerin çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Çanta ve içindekiler çöp konteynerine atıldı.



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