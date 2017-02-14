Şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir sokağa bırakılmış şüpheli bavul, bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Bavulun boş olduğunun anlaşılması çevredekileri rahatlattı.Foça Mahallesi 956 Sokak üzerinde, tekerlekli bir bavulun şüpheli şekilde durduğu ihbarını alan polis ekipleri, dün saat 18.00'de, olay yerine geldi. Sokak ve çevresine emniyet şeridi çekilerek, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek şüpheli bavulun yanına gitti. Sinyal bozucu aletle yaklaştığı bavula fünye yerleştiren polis, çevredeki vatandaşları kontrollü patlama yapılacağı yönünde uyardı. Daha sonra bavul, fünyeyle patlatıldı. Şiddetli patlamanın ardından bavulun boş olduğu anlaşıldı. Korku dolu gözlerle yaşananları izleyen çevre sakinleri bavulun boş çıkmasıyla rahat nefes aldı."TEDİRGİN OLDUK"Çevre sakinlerinden Figen Demirelli, 10 dakika önce bavulun bulunduğu sokak üzerindeki evine geldiğini söyledi. Komşularının kendisini bavul konusunda uyardığını anlatan Demirelli, "Açıkçası tedirgin olduk ve polise bilgi verildi. Polis ekiplerimiz sağ olsun. Geldiler, güvenlik önlemi aldılar ve bavul kontrollü olarak patlatıldı. İçi boş çıktı. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.FOTOĞRAF





