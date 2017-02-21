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Süphan Dağı’na kış tırmanışı

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ(Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi'ne gelen 4 dağcı, Süphan Dağı’na kış tırmanışı gerçekleştirerek zirve yaptı. Ankara, Çanakkale, İzmir ve Van’dan gelen 1’i kadın 4 dağcı,...

Süphan Dağı’na kış tırmanışı

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ(Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi'ne gelen 4 dağcı, Süphan Dağı’na kış tırmanışı gerçekleştirerek zirve yaptı.
Ankara, Çanakkale, İzmir ve Van’dan gelen 1’i kadın 4 dağcı, Adilcevaz Kaymakamlığı’ndan gerekli izni aldıktan sonra 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, tekrar Adilcevaz’a döndü. Ankara’dan gelen Dağcı Tarık Bünyamin Kaya, Süphan Dağı kış tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek şöyle dedi:
"Arkadaşlarımızla birlikte geldiğimiz Adilcevaz’da gerekli yerlerden yasal izinlerimizi aldıktan sonra Aydınlar Beldesi'ne bağlı Kışkıllı Köyü'nden tırmanışa geçtik. Tırmanışımızı başarıyla gerçekleştirerek 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve yaptık. Bizim için gerçekten güzel bir tırmanış oldu. Zirvede güneşin doğuşunu seyrederek çok güzel görüntülere şahit olduk. Tüm dağcı arkadaşlarımıza Süphan Dağı’na gelip bu güzellikleri yaşamalarını tavsiye ediyorum."

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