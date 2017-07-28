Süphan'a 15 Temmuz Şehitleri için tırmandılar

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRILI dağcılar Patnos İlçesi'nin Dumanlı mezrasından 4 bin 49 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na 15 Temmuz Şehitleri anısına zirve tırmanışı yaptı.

Ağrı'dan Patnos'a gelen 11 dağcı, dağcılık il temsilcisi Servet Arslan rehberliğinde Süphan Dağı'na 7 saatlik bir tırmanış sonrası çıktı. Dumanlı mezrasından karlı bölgeleri aşarak tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua ettiler. Dağcıların aynı güzergah üzerinden inişileri ise yaklaşık 3 saatte gerçekleşti.

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağına tırmanış gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını belirten Ağrı Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan tırmanışla ilgili olarak şunları söyledi:

"Süphan Dağı'na daha önce Yıldız, Kışkılı ve Güvercinlik Köyü rotalarından zirve yapmıştık. Dumanlı köyünden yapılan yol sayesinde deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar araçla ulaşım sağlanıyor. Buradan 4 saat içerisinde zirve yapabiliyorsunuz. Kısa sürede zirve yapmak isteyenler bu yolu kullanabilirler. Yeni kısa rotalı bu yol yemyeşil bir bitki örtürüne sahip. Yaylalar var ve sular akıyor. Buradan zirveye ulaşım daha kolay. Dağcılar zirvede bulunan 3 krater gölü de yakından izleme fırsatı bulabilirler."

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