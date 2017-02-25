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Süpermarkette 13 bin TL'yi kaybeden müşteri aranıyor

ANTALYA'da süpermarkete içinde yaklaşık 13 bin lira bulunan zarf bulundu. Market çalışanının bulduğu zarf polise teslim edilirken, paranın sahibi tespit edilmeye çalışılıyor. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde...

Süpermarkette 13 bin TL'yi kaybeden müşteri aranıyor
ANTALYA'da süpermarkete içinde yaklaşık 13 bin lira bulunan zarf bulundu. Market çalışanının bulduğu zarf polise teslim edilirken, paranın sahibi tespit edilmeye çalışılıyor.
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki zincir bir süpermarketin şubesinde dün saat 21.30'da şarküteri reyonunu düzenleyen reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, şarküteri dolabının hemen bitişiğinde yerde bulanan zarfı fark etti. Paşalıoğlu, zarfta 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar olduğunu görünce market güvenlik görevlilerine ve yönetici Fikret Öztunç'a bilgi verdi. Öztunç,  güvenlik kameraları önünde güvenlik görevlisi ile birlikte paraları saydı. Yaklaşık olarak 13 bin TL paranın bulunduğu zarfın sahibini bulmak için kameraları inceleyen çalışanlar bir sonuç alamadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine zarf içerisindeki paralarla birlikte sahibinin bulunması için tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim edildi.
Market Yöneticisi Fikret Öztunç, daha önce birkaz kez küçük miktarlarda paralar bulunduğunu anlatırken, "İlk defa bu kadar yüklü miktarda parayla karşılaştık. Önce sahte olabileceğini düşündüm. Ancak içerisinde bir döviz bürosunun kartı vardı. Muhtemelen döviz bozdurdu sonrada marketimizde düşürdü. Parası güvenli ellerde umarım kısa zamanda bulunur" dedi.

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