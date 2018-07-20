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Süper Loto'nun rekor ikramiyesi Sivriharlı talihlinin oldu

SÜPER Loto'da 9 haftanın ardından 27 milyon 95 bin TL'ye ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatıran talihlinin oldu. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Taner Çakır, geçen yıl da bir talihlinin yine bayilerinden ...

Süper Loto'nun rekor ikramiyesi Sivriharlı talihlinin oldu
SÜPER Loto'da 9 haftanın ardından 27 milyon 95 bin TL'ye ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatıran talihlinin oldu. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Taner Çakır, geçen yıl da bir talihlinin yine bayilerinden  oynadığı Şans Topu'ndan 320 bin TL ikramiye kazandığı söyledi.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun 9 hafta devam eden heyecanı sona erdi. Gerçekleştirilen çekilişle 19, 20, 27, 31, 37 ve 53 numaralara isabet eden 27 milyon 95 bin 109 TL'lik rekor ikramiyenin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden oynandığı ortaya çıktı. İkramiyenin Sivrihisar ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan 260-311 numaralı bayiden oynandığı belirlendi. Bayi sahibi Taner Çakır, ikramiyenin Sivrihisar'a isabet ettiğinin ortaya çıkması üzerine talihlinin ilçede merak konusu olduğunu söyledi.
​Taner Çakır, geçen yıl da bayilerinden oynanan Şans Topu kuponuna 320 bin TL ikramiye isabet ettiğini belirterek, "Bugün çok fazla oynandı. İkramiye yüksek olunca, bizde çok merak ediyoruz. Mutlaka çevremizden tanıdığımız bir kişiye isabet etmiştir. Geçtiğimiz yıl da Şans Topu'na bayimizden 320 bin TL isabet etti. Onun talihlisi de ortaya çıkmadı. Acaba bu talihli ortaya çıkacak mı merak ediyoruz" dedi.

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