Süper Loto'da 15 milyon ikramiye kazanan kupon İzmir'deki bayide oynandı

SÜPER Loto şans oyununda 15 milyon 356 bin TL tutarındaki ikramiye, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir bayide oynanan kupona çıktı. Kuponun oynandığı bayinin işletmecisi Onur Türkdönmez, Milli Piyango İdaresi'nden telefon gelince heyecanlandığını ve hemen kendi oynadığı kuponları kontrol ettiğini, ancak çıkmadığını gördüğünü söyledi.Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarında Süper Loto'nun çekilişi dün yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir bayide oynandığı açıklandı.Bayinin işletmecisi Onur Türkdönmez, talihlinin kendi makinesinden oynadığını Milli Piyango İdaresi'nden gelen telefonla öğrendi. Telefonla heyecanlanan Türkdönmez, kendi oynadığı kolonları kontrol etti. Ancak ikramiyenin kendisine çıkmadığını gördü. Hayal kırıklığına uğrayan Türkdönmez, büyük ikramiyeyi kazanan kuponun kendi iş yerinde oynanmasına ise sevindi.İş yerinin camına 15 milyon lira ikramiyenin kendi bayisinde oynandığını duyuran pankartlar asan Onur Türkdönmez, şöyle konuştu:"Önümüzdeki günlerde daha büyük afiş yaptırıp, asacağım. İdareden telefon gelince heyecanla kendi kolonlarıma baktım, ama çıkmadığını gördüm. 'Olsun, bizden oynanmış' dedim ama kime çıktığını tahmin edemem çünkü çok fazla oynayan var. Talihlinin ziyaretime gelmesini beklerim. İkramiye çıktığını öğrenen vatandaşlar ilgi gösteriyor. En azından ikramiye çıkan bayiden oynamayı tercih ediyorlar. Yıllar önce de 10 numarada yüksek ikramiyelerden biri yine benim bayimden oynanmıştı."

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