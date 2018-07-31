Süper Lig gibi nikah töreni

MANİSA'da evlenen çift Beşiktaş, şahitleri ise Galatasaray ve Fenerbahçe forması, nikahı kıyan belediye başkanı ise cübbesinin altına Manisaspor forması giydi. Ayrıca nikah törenine katılan davetliler de çeşitli formalarla nikaha katıldı.

Aydın'da ulusal bir ajansın temsilciliğini yapan gazeteci Ferdi Uzun (31), gönlünü kaptırdığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Yasemin Özdemir (28) ile Yunusemre Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girdi. Genç çift nikah masasında, Beşiktaş formasıyla oturdu. Gelin ve damadın şahitleri Hakan Akdoğan Fenerbahçe, Oğuzhan Şimşek ise Galatasaray forması giydi. Genç çiftin nikahını kıyan Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi ise Manisaspor formasıyla nikahta yer aldı. Davetlerinin bir kısmı Dersimspor, Akhisarspor gibi çeşitli takımların formalarını giydi. Nikahı kıydıktan sonra nikah cüzdanını geline teslim eden Başkan Çerçi, çifte mutluluklar dileyerek, "Nikahta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Akhisarspor hatta Dersimspor ve bazı takımların formaları bulunuyor. Ben de uzun yıllar süper ligde yer almış olan Manisaspor'un neden forması olmasın diyerek, nikah öncesinde nikah kıydığım cübbemin altına giydim. Manisaspor renklerinin de, bu nikahta yeri olsun dedim. Genç çifte, ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Çerçi daha sonra, genç çifte Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Dünya evine giren çift ise ortak aşklarının Beşiktaş olduğunu belirterek, "İkimizin ortak aşkı Beşiktaş. Siyah-beyaz formayla nikahımızın kıyılmasını istedik. İkimiz de hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimizin gösterdiği anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Genç çift, daha sonra alkışlar eşliğinde nikah salonundan ayrıldı.



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