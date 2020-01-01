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'Süper dede'den torununa kesintisiz fizik tedavi imkanı

İZMİR'de, doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen Barış Ersan (9), dedesinin işlettiği kokoreç dükkanının bir bölümüne kurulan fizik tedavi aletleriyle kas gelişimini...

GENEL 01.01.2020, 08:21
'Süper dede'den torununa kesintisiz fizik tedavi imkanı
İZMİR'de, doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen Barış Ersan (9), dedesinin işlettiği kokoreç dükkanının bir bölümüne kurulan fizik tedavi aletleriyle kas gelişimini artırıyor. Fizik tedavi merkezlerinde gördüğü aletlerin benzerlerini torunu için tasarlayan Kadir Ersan, "Barış'ı sürekli gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık" dedi.
Doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya gelen Barış Ersan, vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen SP hastalığı nedeniyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamıyordu. Bir kokoreç dükkanı işleten dedesi Kadir Ersan sayesinde fizik tedavi merkezindeki imkanlara kavuşan Barış, tüm hareket ve duruş bozukluklarını bir bir yenmeye başladı. Sekiz yıldır annesini görmeyen, babası ve dedesi sayesinde yaşama tutunan Barış, sabah geldikleri kokoreç dükkanında hem özel eğitim alıyor, hem de günün her saati fizik tedaviye devam edebiliyor. Barış için çevrede gördükleri fizik tedavi aletlerinin benzerlerini hazırlayan Kadir Ersan, dükkanının bir bölümüne paralel yürüyüş barı, koşu bandı ve oyun alanı kurdu. Torununu sürekli gözünün önünde tutmak için fizik tedaviyi onun ayağına getirdiğini anlatan Ersan, "Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları doğrultusunda verilen fizik tedavi, haftada 2 saattir. Aylık 8 saate tekabül eder. Oysa bu çocukların günde en az 5 saat çalışmaları gerekiyor. Biz bu boşluğu doldurmak için burayı hazırladık. Silindirlerin üzerine oturarak denge sağlamasını hedefliyoruz. Otomobil direksiyonu sayesinde kol kaslarını güçlendiriyor. Koşu bandımızın üzerinde dik duruş yeleği var. Masaj aletimiz var. Kendi tasarladığımız bacaklarını açma germe aletimiz var. Burayı aynı zamanda oyun alanı gibi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
'TÜM ATIL ALETLERE TALİBİZ'
Barış'ın fizik tedaviye sürekli devam edebilmesi için yaklaşık 20 bin lira harcadığını anlatan Ersan, hediye gelen iki koşu bandı dışında inşaat malzemelerini dahi kendisinin üstlendiğini kaydetti. Fizik tedavi ihtiyacı olan herkesi davet ettiklerini belirten Ersan şunları söyledi:
"Barış'ı sürekli gözümüzün önünde tutmak amacıyla burayı yaptık. Aynı zamanda fiziksel engeli olan diğer çocuklar da burayı ücretsiz olarak kullanabilir. Önüne de 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi' diye tabela koyduk. Kapımız herkese açık. Bize bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Ancak resmi olmadığımız için aile fertleri çocuklarını kendileri çalıştıracaklar. Biz sadece araçlarımızı onların kullanımına açıyoruz. Sosyal medyada yayınladık. Turgutlu'dan, Kemalpaşa'dan gelen çocuklar var. Hem Barış'a arkadaş oluyorlar, hem de onların sağlığına katkı vermiş oluyoruz. Barış burada çok mutlu. Biz şanslıyız. Böyle bir iş yerimiz var. Barış sosyal büyüyor, ama bütün çocuklar öyle şanslı değil. Hepsini sosyalleştirmek lazım. Biz atıl durumda olan tüm spor aletlerine talibiz. Kullanamadıklarımızı da başkalarına ulaştırabiliriz. Hedefimizde daha büyük alanda, daha büyük bir merkez kurmak var. Bunun koşullarını oluşturabilirsek, standartların üzerinde bir merkez yapmayı planlıyoruz. Başarabilir miyiz, zaman gösterecek."
'BARIŞ POZİTİF İLERLİYOR'
Barış'ı çalışma evinde ziyaret eden fizyoterapist Seçkin Serdar da fizik tedaviye ihtiyaç duyan çocukların ailelerine de büyük görev düştüğünü belirterek, "Barış'ın ailesi kafelerini terapi merkezine benzer bir şekilde düzenlemişler. Bu çok güzel bir yaklaşım. Çünkü fizik tedavi, SP gibi kas koordinasyonu sıkıntılı olan hastalarda her an olması gerekir. Egzersizlerin devamlılığı önemlidir. Aile bunun için güzel bir ortam hazırlamış Barış'a" dedi.
Devletin SP hastalarına 45- 50 dakikadan oluşan yılda 90 seans hak tanıdığını dile getiren Serdar, bu sürenin her güne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Burada manuel yaklaşımlarla beraber çoğu kas grubunu çalışabiliyoruz. Uzay terapi ortamı da yaratılmış. Yürüme bandı oluşturulmuş. Barış burada pozitif olarak ilerliyor" diye konuştu.
KONUŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA OKUMAYI ÖĞRENDİ
Kemalpaşa'da yaşayan 11 yaşındaki kas hastası Furkan Pişken de, 'Barış Ersan Fizik Tedavi Çalışma Evi'nden yararlanan çocuklardan biri oldu. Barış ile birlikte Furkan'a da özel eğitim veren öğretmen Çayan Arıkan, Barış'ı 1,5 senedir tanıdığını belirterek şöyle devam etti:
"Ben Barış'a evde eğitim diye başladım. İlk amacım temel dersleri vermekti, ama burada internet, teknoloji hepsi var. Barış için hazırlanan fizik tedavi aletleri arasında sadece ayak kaslarının yanında başka kaslarını da geliştirebileceği bir alet var. Bunun patentini de alacağız. Barış 1,5 yılda çok ilerledi. Kelime dağarcığı sınırlıydı. 7 yaşında konuşmaya başladıktan sonra okumayı öğrendi. Barış'ın zekası normal yaşının 3,4 yaş ilerisinde. Hepsi çalışarak oldu."

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