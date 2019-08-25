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Sunucu unuttu, salondakiler İstiklal Marşı'nı okuyup, saygı duruşunda bulundu
AFYONKARAHİSAR'da, Zafer Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte sunucu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca kriz yaşandı. Katılımcılar tepki gösterip, ayağa kalkarak önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından da saygı duruşunda...
GENEL 25.08.2019, 13:33
AFYONKARAHİSAR'da, Zafer Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte sunucu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca kriz yaşandı. Katılımcılar tepki gösterip, ayağa kalkarak önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından da saygı duruşunda bulundu. Sunucu daha sonra salondakilerden özür diledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşu krizi yaşandı. Sunucu konuşması için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı kürsüye davet edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salonda bulunanlar yüksek sesle İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Daha sonra salondakiler ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O sırada sunucu "İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım" diyerek salona seslendi. Bir süre sunucuyu dinlemeyen katılımcılar, daha sonra sunucu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Salondakiler daha sonra saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unutan sunucu, yoğunluktan dolayı böyle bir hata olduğunu belirterek, salondakilerden özür diledi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşu krizi yaşandı. Sunucu konuşması için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı kürsüye davet edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salonda bulunanlar yüksek sesle İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Daha sonra salondakiler ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O sırada sunucu "İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım" diyerek salona seslendi. Bir süre sunucuyu dinlemeyen katılımcılar, daha sonra sunucu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Salondakiler daha sonra saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unutan sunucu, yoğunluktan dolayı böyle bir hata olduğunu belirterek, salondakilerden özür diledi.
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